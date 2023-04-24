كالفن كيبتوم وسيفان حسن يفوزان في ماراثون لندن

فاز العداءان كالفن كيبتوم وسيفان حسن في ماراثون لندن، أمس، دون أية عراقيل تذكر.

(أ ب)

انتشر مئات العدائين والمتفرجين ونشطاء المناخ في شوارع لندن، يوم أمس الأحد، مع انطلاق "ماراثون لندن".

وفاز العداء الكيني، كالفن كيبتوم، في سباق الرجال مسجلا ثاني أسرع وقت في التاريخ. كما فازت سيفان حسن في سباق السيدات.

وقال متظاهرون بيئيون، يوم الجمعة الماضي، إنهم لا يخططون لتعطيل الماراثون بعد أن استهدف نشطاء فعاليتين رياضيتين كبيرتين في بريطانيا، الأسبوع الماضي.

وشوهد بعض نشطاء المناخ يحتجون على هامش الماراثون في وستمنستر، لكن السباق مضى بدون عراقيل.