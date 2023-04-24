نابولي يحسم قمة "أليانز ستاديوم" بهدف قاتل

حسم فريق نابولي قمة "أليانز ستاديوم" بفوزه على يوفنتوس بهدف قاتل ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

عاد نابولي إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة حققها بفوزه على مضيفه يوفنتوس بهدف قاتل، أمس الأحد، في قمة الجولة 31 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

نزل الفريقان أرض ملعب "أليانز ستاديوم" برغبة كبيرة في تحقيق الفوز مع اختلاف الدوافع، حيث يبحث يوفنتوس عن استغلال الفترة الإيجابية بعد استعادة النقاط الـ15 التي خُصمت منه في ما يعرف بقضية تضخيم المكاسب الرأسمالية وتأهله نصف نهائي الدوري الأوروبي، في حين يسعى نابولي لمداواة جرحه الأوروبي عقب إقصائه من دوري الأبطال على يد جاره ميلان.

وعرفت النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء سيطرة واضحة من جانب يوفنتوس الذي هاجم مناطق خصمه بتمريرات قصيرة سريعة وخلق فرص عديدة أبرزها تسديدة الإكوادوري، خوان كوادرادو، ورأسية البولندي، أركاديوز ميليك، اللتان تصدى لهما الحارس، أليكس ميريت.

نابولي سجل حضوره برأسية من الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، أمسك بها تشيزني، إلى جانب بعض المحاولات التي لم تخلُ من بعض الخطورة في آخر ربع ساعة من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني هاجم يوفنتوس في البدايات، لكن نابولي فرض أفضليته بعد ذلك وكان قريب جدا من الوصول إلى شباك أصحاب الأرض لولا أن الحظ عاند النيجيري، فيكتور أوسيمين، في مناسبتين غاية في الخطورة.

يوفنتوس قام بإجراء عدة تغييرات في التشكيل الأساسي، الأمر الذي جعل الفريق يظهر بشكل أفضل ويُسجل هدفا بأقدام، أنخل دي ماريا في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية "الفار" التي أشارت إلى وجود خطأ ارتكبه ميليك على بيوتر زيلينسكي في بداية الهجمة.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، نجح البديل جياكومو راسبادوري في إحراز هدف قاتل بتصويبة على الطائر حولها بها عرضية من إليف ألماس في شباك يوفنتوس، ليمنح نابولي انتصارا يضعه على مسافة خطوات قليلة من التتويج بلقب طال انتظاره.

وأصبح لدى نابولي 78 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، في حين توقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث.