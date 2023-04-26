بطولة إنجلترا: أستون فيلا إلى المركز الخامس مؤقتا وليستر يعود بتعادل ثمين من ليدز

عاد فريق أستون فيلا إلى المركز الخامس مؤقتا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعاد ليستر بتعادل ثمين من ليدز، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.

من مباراة أستون فيلا وفولهام، أمس (Getty Images)

تقدم أستون فيلا للمركز الخامس مؤقتا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولهام 1- صفر، الثلاثاء وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين، فيما كان التعادل سيد الموقف بين ليدز يونايتد وضيفه ليستر سيتي 1-1 في صراع عدم الهبوط.

ورفع فيلا الذي لم يذق طعم الخسارة في 10 مباريات وبات أحد أبرز المرشحين لخوض غمار مسابقة أوروبية الموسم المقبل منذ تسلم المدرب الإسباني أوناي إيمري زمام الأمور، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس متقدما بفارق نقطة عن توتنهام الذي يستقبل مانشستر يونايتد الرابع في ختام منافسات هذه المرحلة، الخميس.

وتشهد هذه المرحلة مباراة قمة، الأربعاء، بين آرسنال المتصدر الذي يحل ضيفا على مطارده المباشر مانشستر سيتي الثاني.

ويدين فيلا بفوزه إلى تايرون مينغز الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الإسكتلندي جون ماكغين في الدقيقة 21.

وفي صراع عدم الهبوط، تعادل ليدز وليستر على ملعب "إيلاند رود".

افتتح ليدز التسجيل عبر الكولومبي لويس سينيستيرا (20)، وعادل ليستر عبر مهاجمه المخضرم جيمي فاردي (80) في أوّل أهدافه في الدوري منذ 6 أشهر.

وحافظ ليدز على أفضليته أمام ليستر باحتلاله للمركز الـ16 بفارق نقطة (30 مقابل 29)، إلا أن الفريقين يصارعان لعدم الهبوط حيث يتقدمان بفارق نقطة ونقطتين تواليا عن إيفرتون أول الهابطين.

ومني كريستال بالاس بخسارته الأولى منذ أن عاد المدرب روي هودجسون لتولي زمام الأمور الفنية وكانت أمام مضيفه ولفرهامبتون صفر- 2.

افتتح ولفرهامبتون التسجيل عبر النيران الصديقة بهدف من الدنماركي يواكيم أندرسن خطأ في مرمى فريقه بعد 3 دقائق من صافرة البداية، وأضاف البرتغالي روبن نفيش الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء (90+4).