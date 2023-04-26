هداف مونشنغلادباخ ماركوس تورام مصاب بتمزق في عضلة الفخذ

ربما يكون المهاجم الفرنسي ماركوس تورام قد لعب آخر مبارياته ضمن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، يوم الأحد الماضي.

قال نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يقبع في المركز العاشر في الدوري الألماني "بوندسليغا" أمس، الثلاثاء، إن اللاعب ماركوس تورام أصيب بتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق على أرضه أمام يونيون برلين، يوم الأحد الماضي، والتي مني فيها بالخسارة بهدف واحد.

وأشار الفريق إلى أن تورام "خارج (التشكيل) في الفترة المقبلة".

ولم يوضح النادي المدة التي سيغيبها تورام، لكن إصابة كهذه تعني راحة إجبارية لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

ولم يتبق على ختام موسم الدوري الألماني "بوندسليغا" سوى خمس مباريات، ومن المقرر أن يغادر تورام ناديه في نهاية الموسم بعدما فشل النادي في التوصل لاتفاق تمديد عقده.

تصدر تورام هدافي مونشنغلادباخ هذا الموسم في الدوري الألماني برصيد 13 هدفا في 28 مباراة. تورام (25 عاما) نجل مدافع منتخب فرنسا السابق ليليان تورام، سجل 34 هدفا في بوندسليغا في 109 مباريات خاضها ضمن صفوف غلادباخ، الذي انضم إليه في 2019 من نادي غينغان الفرنسي بعد فترة قضاها مهاجما في نادي سوشو الفرنسي. لعب تورام ضمن صفوف المنتخب الفرنسي عشر مرات.