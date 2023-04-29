برشلونة يتحرك لعقد اجتماع حاسم مع ديمبلي

يتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وسينخفض إلى النصف (50 مليون يورو) في تموز/ يوليو المقبل.

تسعى إدارة فريق برشلونة الإسباني إلى تجديد عقد لاعب الفريق، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي من المقرر أن ينتهي العام المقبل.

وتحركت إدارة الفريق الكاتالوني من أجل عقد اجتماع حاسم مع وكيل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن البارسا يعتبر ديمبلي من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة "يتبقى عام واحد في عقد ديمبلي، لذلك طلبت إدارة البارسا، عقد جلسة مع موسى سيسوكو وكيل اللاعب، لحسم الأمور".

ويتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وسينخفض إلى النصف (50 مليون يورو) في تموز/ يوليو المقبل.

كما سيحصل ديمبلي على نصف مبلغ الشرط الجزائي، حال دفعه أي فريق بعد تموز/ يوليو 2023.

وأفاد التقرير بأن ديمبلي لا يفكر سوى في البقاء مع برشلونة، خاصة وأنه يشعر بالراحة داخل الفريق الكتالوني، كما أن استمرار تشافي يدفع اللاعب الفرنسي لتمديد العقد.