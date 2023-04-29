ريال مدريد يستعيد توازنه ويتمسك بالوصافة بهاتريك لبنزيمة

ضرب ريال باكرا وافتتح التسجيل بعد أقل من 5 دقائق على البداية عبر بنزيمة الذي وصلته الكرة على طبق من فضة من البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مجهود على الجهة اليسرى، فتابعها في الشباك.

من المباراة (أ ب)

استعاد ريال مدريد توازنه وضمن الخروج من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني في الوصافة، وذلك بفوزه على ضيفه ألميريا 4-2 السبت على "سانتياغو برنابيو" بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة.

وبعد صدمة السقوط أمام جيرونا 2-4 في المرحلة الماضية ما منح الجار أتلتيكو فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عنه إلى نقطتين، عاد ريال إلى سكة الانتصارات السبت بفوزه السابع تواليا في الدوري على ألميريا الذي لم يتغلب على النادي الملكي منذ شباط/فبراير 2008 (2-0).

ويدين ريال بالفوز الذي تحقق بغياب صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة قد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في 6 و9 أيار/مايو، إلى بنزيمة الذي حسم النقاط الثلاث بشكل كبير في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

ويسعى ريال للتمسك بالوصافة "المعنوية" بما أنه ضامن إلى حد كبير المشاركة في دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 18 نقطة مؤقتا عن فياريال الخامس.

وتقدم فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفارق 5 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد الثالث الذي يحل الأحد ضيفا على بلد الوليد وهو مطمئن أيضا لمشاركته في دوري الأبطال.

وضرب ريال باكرا وافتتح التسجيل بعد أقل من 5 دقائق على البداية عبر بنزيمة الذي وصلته الكرة على طبق من فضة من البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مجهود على الجهة اليسرى، فتابعها في الشباك.

وسرعان ما أضاف بنزيمة هدفه الثاني، وهذه المرة بعد مجهود برازيلي آخر لرودريغو الذي تلاعب بالدفاع على الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة للفرنسي، فسددها بيمناه في الشباك (17).

وبذلك، رفع بنزيمة رصيده الإجمالي في الدوري الإسباني إلى 235 هدفا، ليزيح بفارق هدف المكسيكي هوغو سانشيز عن المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين لـ"لا ليغا"، قبل أن يضيف هدفه الثالث في اللقاء والـ236 في الدوري من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز (42).

وسيكون تيلمو سارا الهدف التالي لبنزيمة (251 هدفا) الذي بات على بعد هدف من المتصدر الحالي في الموسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (18)، مع طموح شبه مستحيل بالوصول إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي (474) أو حتى زميله السابق كريستيانو رونالدو (311)، بما أنه في الخامسة والثلاثين من عمره.

وقلص ألميريا الفارق قبيل نهاية الشوط الأول عبر البرازيلي لاتزارو ماركيز بعد تمريرة من البلجيكي لارجي رامازاني (1+45)، لكن ريال رد في بداية الثاني وأضاف الرابع عبر رودريغو بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (48).

وعاد ألميريا ليقلص الفارق مستفيدا من تلكؤ دفاع النادي الملكي بفضل رأسية البديل الأرجنتيني لوكاس روبرتوني إثر عرضية من فرانسيسكو بورتيو (61)، ثم ألغيت ركلة جزاء لبنزيمة (81) بعد الاحتكام إلى "الفار" قبل أن يسدد الفرنسي في القائم الأيسر (86) الذي تصدى بعدها لتسديدة البديل ماركو أسينسيو (90).