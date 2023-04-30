الأهلي يطيح بالرجاء ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا

أطاح نادي الأهلي بفريق الرجاء وتأهل إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا عقب تعادل الفريقين سلبا في إياب ربع النهائي حيث انتصر الفريق المصري بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب.

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، السبت، عقب تعادله مع مضيفه الرجاء الرياضي المغربي دون أهداف في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وهاجم الرجاء منذ البداية أملا في تدارك خسارة الذهاب على ستاد "القاهرة الدولي" بهدفين نظيفين، لكن الأهلي كان مستعدا لهذا السيناريو ولعب بتوازن كبير وبخطوط مترابطة حدت كثيرا من اندفاع أصحاب الأرض.

وسنحت للرجاء فرصة التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت البديل لزمن الشوط الأول الضائع، بعد الرجوع إلى تقنية "الفار"، لكن العارضة الأفقية نابت عن محمد الشناوي وتصدت لتسديدة يسري بوزوك.

ولم تُسفر أفضلية الرجاء في الشوط الثاني عن أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي مكن الأهلي من مواصلة المشوار القاري متفوقا بمجموع اللقاءين 2-0.

ويواجه الأهلي في الدور القادم المتأهل من مواجهة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، في 13 أيار/ مايو المقبل.