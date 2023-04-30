الترجي يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

ضرب فريق الترجي موعدا مع الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا بتأهله على حساب شبيبة القبائل على الرغم من تعادله معه في إياب الدور ربع النهائي.

أكمل الترجي الرياضي التونسي أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، السبت، على الرغم من تعادله في معقله مع شبيبة القبائل الجزائري بهدف لمثله في إياب الدور ربع النهائي.

وضع محمد علي بن رمضان فريق الترجي في المقدمة بتسجيله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 49، ثم عادل للشبيبة لاعب الوسط آدم رجم في الدقيقة 85.

واستفاد الترجي من فوزه ذهابا بهدف دون مقابل ليضمن بطاقة العبور إلى الدور القادم ومواجهة الأهلي الذي تعادل سلبا مع الرجاء في مباراة الإياب بعد أن انتصر في ستاد "القاهرة الدولي" بهدفين نظيفين.

كما بلغ حامل اللقب، نادي الوداد الرياضي المغربي، الدور نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني، ليلعب مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتأهل بفوزه ذهابا وإيابا على شباب بلوزداد الجزائري.

يذكر أن أحداث شغب قامت بها بعض جماهير الترجي تسببت في تأخير انطلاقة الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة، حيث ألقى بعض المشجعين الألعاب النارية على أرض الملعب ما أجبر الحكم على اتخاذ القرار المناسب من وجهة نظره حفاظا على سلامة اللاعبين.