برشلونة يقسو على بيتيس ويهزمه برباعية نظيفة

تغلب برشلونة على بيتيس وهزمه برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

من المباراة، أمس (Getty Images)

حقق برشلونة انتصارا عريضا على ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وأمهل الفريق الكتالوني خصمه 14 دقيقة قبل أن يفتتح باب التسجيل برأسية جميلة للدنماركي كريستيان كريستينسن، لتشهد الدقيقة 33 طرد إدغار غونزاليز مدافع بيتيس لتلقيه الصفراء الثانية.

وبعد 3 دقائق فقط زاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي متاعب بيتيس بإحرازه الهدف الثاني لبرشلونة مستثمرا تمريرة عرضية من الفرنسي جيوليس كوندي.

ولم تمض سوى 3 دقائق أخرى حتى جاء الهدف الثالث لبرشلونة من تمريرة بينية رائعة قدمها المخضرم سيرجيو بوسكيتس إلى البرازيلي رافينيا الذي انفرد وسدد داخل المرمى.

وواصل برشلونة سيطرته بعد الاستراحة ونجح في إضافة الهدف الرابع بعد عرضية من أنسو فاتي حاول الأرجنتيني غويدو رودريغيز إبعادها، لكنه حوّلها بالخطأ داخل مرمى فريقه مع حلول الدقيقة 82.

وأصبح لدى برشلونة 79 نقطة يتربع بها على قمة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد، فيما بقي ريال بيتيس سادسا بـ49 نقطة.