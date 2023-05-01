أرتيتا: آرسنال ما زال يقاتل من أجل البريمييرليغ

مع بقاء خمس مباريات لآرسنال وست مباريات لمانشستر سيتي، أصر أرتيتا على أن "الكثير من الأشياء ستحدث" في السباق على اللقب.

أكد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، اليوم الإثنين، أن فريقه غير راض عن مجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولا يزال يقاتل من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن آرسنال بالفعل العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام ست سنوات، لكنه ترك السيطرة على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يفلت من يديه بخسارة مؤلمة 4-1 من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

ويعتبر السيتي الآن مرشحا كبيرا للدفاع عن لقبه، لكن أرتيتا قال إن الخسارة لم تقلل من طموحات لاعبيه.

وقال أرتيتا قبل مباراة الثلاثاء على أرضه ضد تشيلسي "ما زلنا غير راضين، ما زلنا مستاءين ونريد المزيد".

مع بقاء خمس مباريات لآرسنال وست مباريات لمانشستر سيتي، أصر أرتيتا على أن "الكثير من الأشياء ستحدث" في السباق على اللقب.

ويتصدر السيتي الترتيب الآن مرة أخرى بعد فوزه 2-1 على مضيفه فولهام يوم الأحد ليبتعد بنقطة واحدة عن آرسنال.

وتصدر آرسنال الترتيب لمدة 247 ليلة هذا الموسم ويمكنه تصدر السباق غدا الثلاثاء في حال فوزه على تشيلسي.