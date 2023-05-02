التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ليستر وإيفرتون

تعادل ليستر سيتي مع ضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما، الإثنين، في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

تقدم المهاجم دومينيك كالفيرت ليون لإيفرتون عند الدقيقة 15 من علامة الجزاء، غير أن رد ليستر جاء سريعا بأقدام التركي كاجلار سويونكو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 22.

ونجح ليستر في قلب النتيجة لصالحه بهدف ثان أحرزه المخضرم جيمي فاردي في الدقيقة 33، قبل أن يُهدر جيمس ماديسون ركلة جزاء عند الدقيقة 43 ويُضيع على فريق أصحاب الأرض هدف تعزيز التقدم.

وعرفت الدقيقة 54 عودة إيفرتون لأجواء المباراة بتسجيل النيجيري أليكس إيوبي هدف التعادل الذي بقي صامدا حتى النهاية بفضل تألق الحارس جوردن بيكفورد.

بهذه النتيجة ظل ليستر سيتي في المركز السادس عشر بـ30 نقطة، غير بعيد عن إيفرتون الذي يقبع بالمركز التاسع عشر بـ29 نقطة، في وضعية صعبة لكلا الفريقين العريقين.