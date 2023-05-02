بنزيمة خارج حسابات ريال مدريد أمام سوسييداد

انضمّ بنزيمة إلى لائحة الغائبين عن صفوف الميرينغي في رحلته إلى الإقليم الباسكي، على غرار النمساوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي والكرواتي لوكا مودريتش المصابين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور

لم يدرج اسم مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، ضمن القائمة لمواجهة المضيف ريال سوسييداد اليوم، الثلاثاء، في منافسات المرحلة 33 وتم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النادي الملكي، من دون تحديد سبب غيابه.

وحسب وسائل إعلام محلية، من المرجح أن يكون غياب بنزيمة عائد إلى قرار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعتماد المداورة قبيل مواجهته أوساسونا في نهائي الكأس المحلية السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ويمر بنزيمة بفترة تهديفية رائعة، إذ سجل "هاتريك" ثلاث مرات في نيسان/أبريل، آخرها في الفوز على ألميريا 4-2، كما يُطارد مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين (19 هدفا)، حيث يتأخر عنه بفارق هدفين، علما أن الفرنسي لعب 7 مباريات أقل.

في سن الـ35 عاما، يعاني الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بدنيا إذ تعرض لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب خلال 14 مباراة هذا الموسم، وفي أكبر معدل له منذ أن استهل مسيرته الاحترافية (غاب عن 13 مباراة في موسم 2017-2018 بسبب إصابة في أوتار ركبته).

وانضمّ بنزيمة إلى لائحة الغائبين عن صفوف الميرينغي في رحلته إلى الإقليم الباسكي، على غرار النمساوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي والكرواتي لوكا مودريتش المصابين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء (10 في الدوري هذا الموسم).

وفي ظل غياب "فيني" و"نويفي"، من المتوقع أن يدفع أنشيلوتي في الهجوم بأسماء بديلة أمثال البلجيكي إيدين هازارد أو الدومينيكاني ماريانو دياز وحتى الأوروغواياني الشاب ألفارو رودريغيز (18 عاما).