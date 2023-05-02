ماني مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

قال المحلل الرياضي في صحيفة "سبورت بيلد"، إن "تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ماني، والبافاريون سيكونون على استعداد للتفاوض إذا طُلب منهم ذلك".

أبدى تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني، حيث يستهدف الأول إعادة اللاعب إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأحرز ماني 12 هدفا مع مساهمته في إحراز 5 أهداف خلال 35 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويبدو أن الفريق البافاري يريد الاستغناء عن ماني عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أزمة اعتدائه على زميله ليروي ساني.

وكتب المحلل الرياضي في صحيفة "سبورت بيلد"، كريستيان فالك "بايرن ميونخ يبحث عن فريق آخر لماني".

وأضاف في تصريحات نقلها عنه موقع "فوت بول 365" أن "تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ماني، والبافاريون سيكونون على استعداد للتفاوض إذا طُلب منهم ذلك".

وتشير التقارير إلى أن نابولي قد يفكر في ضم ماني، لتعويض الرحيل المحتمل للنيجيري فيكتور أوسيمين.

وأدى ظهور ماني في ملعب "أليانز أرينا"، إلى تراجع اهتمام بايرن ميونخ بضم نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين.

ويضيف فالك أن "المدير الفني للبايرن، توماس توخيل، كان سيحب العمل مع هاري كين في تشيلسي"، كما أنه مهتم أيضًا بالتعاقد مع لاعب البلوز ماتيو كوفاسيتش.

ولم يتم ذكر نجم البلوز، مونت، خلال الأيام الماضية، على الرغم من وجود تقارير متعددة تشير إلى أن توخيل يرغب في إحضار اللاعب إلى بايرن ميونخ.