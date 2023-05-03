آرسنال يدك شباك تشيلسي بثلاثية في "ديربي لندن"

دك آرسنال شباك تشيلسي بثلاثية في "ديربي لندن" على ملعب "الإمارات" لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألحق آرسنال هزيمة قاسية بجاره تشيلسي بعدما دك شباكه بثلاثة أهداف لواحد، الثلاثاء، في "ديربي" لندني أقيم لحساب منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

نزل آرسنال أرض ملعب "الإمارات" باحثا عن انتصار يُنهي به سلسلة النتائج الهزيلة بعد أن تعادل في ثلاث مباريات مُتتالية وخسر في الرابعة أمام منافسه المباشر مانشستر سيتي.

دافع الفوز هو ما جاء به تشيلسي أيضا عقب 6 جولات تجرع خلالها أربع خسائر وتعادلين في واحدة من أسوأ فترات الفريق الذي يعيش فترة من التخبط منذ الموسم السابق بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الأميركي تود بولي.

ولعب آرسنال بأسلوب هجومي سريع أربك دفاعات "البلوز" وأثمر عن هدف منح به مارتن أوديغارد فريقه هدفا أولا في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية من السويسري غرانيت شاكا استقبلها النرويجي بتسديدة قوية استقرت في الزاوية الصعبة على الإسباني كيبا.

رغبة "الغانرز" في تعزيز تقدمه كانت واضحة من خلال تنويع اللعب وخلق فرص عديدة نجح أوديغارد مُجددا في تسجيل هدف ثان بطريقة مشابهة لسابقه وبصناعة أخرى من شاكا عند الدقيقة 31.

وما هي إلا 3 دقائق حتى أحرز البرازيلي غابرييل خيسوس هدفا ثالثا لأصحاب الأرض مستغلا حالة من الدربكة أمام مرمى تشيلسي.

في الشوط الثاني واصل آرسنال أفضليته مع تحسن طفيف ظهر على أداء تشيلسي الذي خطف هدفا في عكس سير مجريات المباراة إثر تمريرة رائعة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ضرب بها دفاع الخصم وأوصل الكرة إلى المهاجم نوني مادويكي ليضعها في الشباك عند الدقيقة 65.

بعد ذلك، انخفض رتم اللعب قليلا دون أن تنقطع المحاولات الجادة لآرسنال التي كاد أن يوسع الفارق منها مرة أخرى لولا تألق كيبا في بعض المناسبات وسوء الإنهاء من المهاجمين، لتأتي صافرة النهاية بفوزٍ مستحق لكتيبة المدرب مايكل أرتيتا.

ورفع آرسنال رصيده إلى 78 نقطة استعاد بها صدارة الترتيب من مانشستر سيتي الثاني بـ76 نقطة، بينما ظل عدد نقاط تشيلسي متوقفا عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.