الأتلتي يُمطر شباك قادش بخماسية ويُزيح الريال من وصافة الليغا

دك الأتلتي شباك قادش بخماسية وأزاح الريال من وصافة الليغا في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أمطر أتلتيكو مدريد شباك ضيفه قادش بخمسة أهداف لهدف، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

بدأ مهرجان أهداف الأتلتي مُبكرا عندما سدد الفرنسي أنطوان غريزمان كرة قوية سكنت الشباك بعد دقيقة و5 ثوان على انطلاق المباراة، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 27 مستغلا تمريرة من مواطنه توماس ليمار.

وعقب الاستراحة بـ4 دقائق فقط سجل ألفارو موراتا الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعد تمريرة عرضية من ماريو هرموسو، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء للأتلتي وقع منها البلجيكي يان كاراسكو على الهدف الرابع عند الدقيقة 57.

وعرفت الدقيقة 72 إحراز الهندوراسي أنطوني لوزانو هدفا غاية في الروعة لصالح قادش من كرة صاروخية أطلقها من خارج حدود الجزاء لتسكن الزاوية الصعبة لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وبعد دقيقة واحدة أعاد الأرجنتيني ناهويل مولينا الفارق كما كان بهدف خامس صنعه له مواطنه رودريغو دي باول.

بهذا الانتصار الكبير أصبح في رصيد أتلتيكو مدريد 69 نقطة تجاوز بها جاره الريال وارتقى إلى المركز الثاني، فيما توقف عدد نقاط قادش عند 35 في المركز الخامس عشر.