السيتي يهزم وست هام بثلاثية في ليلة تاريخية لإيرلينغ هالاند

هزم السيتي وست هام بثلاثية في ليلة تاريخية لإيرلينغ هالاند في مباراة مؤجلة عن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتصر مانشستر سيتي في معقله ستاد "الاتحاد" على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وعانى السيتي بعض الشيء قبل أن ينجح المدافع ناثان أكي في كسر بياض النتيجة برأسية استقرت في شباك وست هام بعد مخالفة حرة غير مباشرة نفذها الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 50.

وعزز الفريق السماوي تقدمه في الدقيقة 70 من كرة أرسلها جاك غريليش بينية إلى النرويجي إيرلينغ هالاند الذي انفرد وسدد من فوق الحارس داخل الشباك هدفا هو الـ35 له في الدوري، متجاوزا أندي كول كأكثر من يُسجل في موسم واحد في تاريخ "البريميرليغ".

واستطاع السيتي أن يُضيف هدفا ثالث قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لعمر المباراة بتسديدة قوية من فيل فودين ارتطمت بمدافع وست هام إيمرسون بالميري وأكملت طريقها نحو الشباك.

وبات لدى مانشستر سيتي 79 نقطة صعد بها إلى قمة الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال الثاني، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولحساب الجولة ذاتها، قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تحقيق فوز مهم على فولهام بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39 على أرض "أنفيلد روود".

ورفع ليفربول عدد نقاطه إلى 59 نقطة في المركز الخامس، بالمقابل ظل فولهام بالمركز العاشر بـ45.