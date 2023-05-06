مدرب آرسنال يقطع الطريق أمام سان جيرمان

قال أرتيتا إن "العلاقة بين اللاعب والنادي رائعة.. أعتقد أن الأمر يتعلق بفقط بتوقيت التجديد، لا شيء آخر".

تطرق مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، إلى إمكانية انتقال أحد نجوم فريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي، ويليام ساليبا، في صيف 2024 ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بينهما حتى الآن.

وذكر أرتيتا في تصريحات أبرزها الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "سنجد اللحظة المناسبة لتجديد عقد ويليام ساليبا.. نحن نفعل كل ما في وسعنا للقيام بذلك في الوقت المناسب".

وأضاف أن "العلاقة بين اللاعب والنادي رائعة.. أعتقد أن الأمر يتعلق بفقط بتوقيت التجديد، لا شيء آخر".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت استهداف سان جيرمان لساليبا، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للمخضرم الإسباني سيرجيو راموس، بعد نهاية الموسم الجاري.