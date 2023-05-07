بايرن ميونخ يعزز صدارته بفوز صعب على بريمن

مع حلول الدقيقة 84 قلص بريمن الفارق بهدف رائع سجله نيكلاس شميدت بتسديدة قوية من مسافة بعيدة عجز يان سومر عن ردها.

فاز بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني "البوندسليغا".

وانتظرت الجماهير البافارية إلى غاية الدقيقة 62 لكي تفرح بأول أهداف فريقها، حين استثمر سيرجي غنابري كرة تهادت أمام مرمى بريمن وأسكنها الشباك بسهولة.

واستطاع البديل ليروي ساني أن يُترجم تمريرة جميلة من المغربي نصير مزراوي بطريقة أكثر جمالا إلى هدف ثان في الدقيقة 72.

ومع حلول الدقيقة 84 قلص بريمن الفارق بهدف رائع سجله نيكلاس شميدت بتسديدة قوية من مسافة بعيدة عجز يان سومر عن ردها.

وبهذا وصل بايرن ميونخ إلى النقطة 65 معززا موقعه في قمة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.