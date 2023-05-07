صحيفة: ميسي طلب راتبا خياليا مقابل تمديد عقده

طلب ميسي راتبا خياليا يقدر بـ37 مليون يورو مقابل تمديد عقده، وهو ما رفضته إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي.

تفاجأت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بطلب نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحصول على راتب خيالي مقابل تمديد عقده مع الفريق؛ حسبما ذكرت صحيفة فرنسية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي في "حديقة الأمراء" في الصيف القادم، فيما لا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن تمديد العقد بينهما.

وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، إن ميسي اتفق مع مسؤولي باريس على تمديد العقد الحالي لموسم آخر، عقب عودة البرغوث من كأس العالم 2022.

وأضافت أنه "في اللحظة الأخيرة غيرّ ميسي رأيه وطلب الحصول على راتب خيالي يبلغ 37 مليون يورو".

وأشارت إلى أن هذا الطلب فاجأ الملاك القطريين الذين رفضوه، ومنذ ذلك الوقت، لم يتفق الطرفان مرة أخرى بشأن تمديد العقد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن راتب ميسي الحالي مع سان جيرمان يتراوح بين 23-25 مليون يورو.