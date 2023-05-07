صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة برينتفورد

قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على نظيره برينتفورد بهدف مقابل لا شيء للأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اجتاز ليفربول عقبة برينتفورد بالفوز عليه بهدف وحيد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليغ".

وفرض ليفربول أفضليته منذ البداية وتمكن من الوصول إلى مرمى خصمه عند الدقيقة 13 بعد عدة تمريرات جميلة للكرة بين فابينيو وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، أنهاها النجم المصري بلمسة هزت الشباك.

وبحث "الريدز" في الدقائق المتبقية عن تعزيز تقدمه عبر أكثر من محاولة خطيرة، غير أنها لم تُحدث أي جديد، ليُطلق الحكم صافرة النهاية بانتصار سادس على التوالي لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأصبح في رصيد ليفربول 62 نقطة يحتل بها المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع، بينما يمتلك برينتفورد 50 نقطة تضعه في المركز التاسع.