ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

غاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في المرحلة الخامسة والثلاثين على ملعب "بارك دي برانس".

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى تدريبات باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن، بحسب ما أعلن النادي الباريسي الإثنين في حسابه على موقع "إنستغرام".

وكتب النادي "عاد ليو إلى التدريبات صباح الإثنين" مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

وقرر باريس سان جيرمان، الثلاثاء، استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب رحلته إلى السعودية للمشاركة في حملة ترويجية، اضطر "البرغوث" بسببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نُشر على "إنستغرام".

وقال ميسي باللغة الإسبانية "أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي وللنادي".

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في المرحلة الخامسة والثلاثين على ملعب "بارك دي برانس".

وبات باريس سان جيرمان قريبا جدا من الاحتفاظ بلقبه في الدوري وتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10 لكل منهما) حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه لنس قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وكان مدرب سان جيرمان، كريستوف غالتييه، قد رفض التعليق على قضية ميسي عقب الفوز على تروا الأحد، وقال "سأعطيكم نفس الإجابة التي قلتها قبل المباراة: إنها مسألة داخلية، ليس لدي أي تعليق على ليو".

وبات ميسي (35 عاما) أقرب إلى الرحيل من تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، وفقًا لمصادر متطابقة.