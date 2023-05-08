نابولي يهزم فيورنتينا في أمسية الاحتفال بلقب "الكالتشيو"

هزم نابولي فيورنتينا في أمسية الاحتفال بلقب "الكالتشيو" بهدفٍ دون رد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

انتصر نابولي على ضيفه فيورنتينا بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

انطلقت المباراة في أجواء كرنفالية صنعتها جماهير ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعد أن حسم فريقها الأمور في الجولة السابقة وضمن رسميا الفوز باللقب بتعادله مع أودينيزي بهدفٍ لمثله.

ولم يدع نابولي مجالا لفيورنتينا كي يُفسد فرحة التتويج بـ"الكالتشيو" بعد غياب دام 33 عاما، ولعب من أجل الفوز الذي تحقق بأقدام النيجيري فيكتور أوسيمين من علامة الجزاء في الدقيقة 74.

وعزز نابولي موقعه في قمة الترتيب بوصوله للنقطة 83، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 46 نقطة في المركز التاسع.