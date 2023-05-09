بطولة إنجلترا: فولهام يعمّق جراح ليستر ويشعل صراع الهبوط

عمّق فولهام جراح مضيفه ليستر سيتي وأشعل صراع الهبوط بفوزه عليه 5-3، الإثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

رفع فولهام العائد إلى الانتصارات بعدما مُني بثلاث هزائم تواليا أمام كل من أستون فيلا وليفربول بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومانشستر سيتي 1-2، رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة ليتراجع للمركز الثامن عشر بعد فوز إيفرتون المُفَاجِئ على مضيفه برايتون السابع 5-1 ونوتنغهام فوريست على ضيفه ساوثمبتون متذيل الترتيب 4-3 في وقت لاحق.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز السادس عشر متخليا عن وصافة القاع لليدز يونايتد الخاسر أمام مانشستر سيتي المتصدر 2-1، السبت، في افتتاح منافسات هذه المرحلة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر وتجمد رصيد ساوثمبتون عند 24 نقطة في المركز الأخير.

وفشل ليستر في الفوز للمباراة الثالثة تواليا بعدما كان تعادل أمام ليدز 1-1 وإيفرتون 2-2، حيث يعود انتصاره الأخير إلى المرحلة 32 على ولفرهامبتون 2-1.

تقدم فولهام بهدفين بنكهة برازيلية حيث افتتح لاعب الوسط المخضرم وليان (34 عاما) التسجيل من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليسرى تخطت الجميع واصطدمت بالأرض وخدعت الحارس الدنماركي دانييل إيفرسون (10)، قبل أن يضاعف مواطنه المهاجم كارلوس فينيسيوس النتيجة مستفيدا من تمريرة من الويلزي هاري ويلسون في ظهر الدفاع ليتوغل ويسدد من حافة المنطقة أرضية على يمين الحارس (18).

ورفع فولهام غلته إلى ثلاثة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي ولعبة جماعية لتصل الكرة إلى القائد الإسكتلندي طوم كيرني فراوغ داخل المنطقة وسدد بينية على يمين الحارس (44)، قبل أن يعاود الكرّة مع بداية الشوط الثاني إثر تمريرة من الهولندي كيني تيتي داخل المنطقة روضها وسددها بهدوء في الشباك (51).

وقلّص هارفي بارنز النتيجة لصالح ليستر في الدقيقة 59، قبل أن يهدر هدافه جايمي فاردي ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعدما عرقله الحارس الألماني بيرند لينو (65).

وتابع وليان استعراض فولهام فأضاف الهدف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (70).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لليستر نفذها بنجاح جيمس ماديسون (81)، ليقلص بارنز بهدفه الشخصي الثاني له الفارق إلى هدفين مستغلا خطأ داخل المنطقة (89).

وهي المرة الثانية يفوز فيها فولهام على ليستر في الدوري ذهابا (فاز 1- صفر) وإيابا بعد موسم 2003-2004.

وفاز ليستر في مباراتين فقط من مبارياته الـ15 الأخيرة خارج أرضه في الدوري أمام أندية من لندن (3 تعادلات مقابل 10 هزائم)، حيث فاز على برنتفورد 2-1 في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ووست هام 2- صفر في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

واحتدم الصراع على البقاء في البريميرليغ مع فوز نوتنغهام الصعب على ساوثمبتون.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز النيجيري تايو أوونيي (18 و21) ومورغان غيبس- وايت (44 من ركلة جزاء) والبرازيلي دانيلو (73)، وللخاسر الأرجنتيني كارلوس ألكاراس (25) والبديل البرازيلي ليانكو (51) وجيمس وورد- براوس (90+6).

وبدوره، أنعش إيفرتون آماله بالبقاء بفوزه على برايتون الساعي إلى مقعد أوروبي للمرة الأولى في تاريخه، محققا فوزه الأول في 8 مباريات وتحديدا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليتقدم بفارق نقطتين عن أول الهابطين.

وتناوب على تسجيل خماسية إيفرتون المالي عبدولاي دوكوريه الذي افتتح التسجيل بعد 34 ثانية من صافرة البداية، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 29، والحارس جايسون ستيل خطأ في مرمى فريقه (35) ودوايت ماكنيل (76 و90+6). وسجل هدف الشرف لبرايتون الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (79).