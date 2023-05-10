التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الريال والسيتي في البرنابيو

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في البرنابيو بهدفٍ لمثله ضمن ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا "شامبيونزليغ".

تعادل ريال مدريد الإسباني في معقله "سانتياغو برنابيو" مع مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفٍ لمثله، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".

بدأ اللقاء بحذر شديد من الفريقين قبل أن يفرض السيتي أفضليته ويُهدد مرمى الريال بتسديدة من الإسباني رودريغو هيرنانديز تصدى لها تيبو كورتوا بصعوبة.

الاستحواذ العالي على الكرة من جانب السيتي قابله الريال بتنظيم دفاعي مميز وخطوط خلفية مترابطة صعبت كثيرا على خط الوسط الإنجليزي مهامه في إيصال الكرات إلى الهجوم.

الوجه الحقيقي للريال ظهر بعد مضي النصف ساعة الأولى عندما بدأ لوكا مودريتش وكامافينغا بالتحرك وتحرير فينيسيوس جونيورز الذي تسلم كرة من زميله الفرنسي ثم انطلق بها وسددها من خارج منطقة الجزاء استقرت عن يمين مواطنه إديرسون هدفا جميلا في الدقيقة 36.

عقب الاستراحة تبادل الطرفان الفرص وسط خطورة أكبر لأصحاب الأرض، غير أن الضيوف هم من سجلوا وعدلوا النتيجة عند الدقيقة 67، بعد تمريرة من الألماني إلكاي غوندوغان إلى البلجيكي كيفن دي بروين استقبلها الأخير بتصويبة أرضية قوية عجز ابن بلده كورتوا عن صدها.

في الدقائق التالية هدأ رتم اللعب وغابت المحاولات الجادة على المرميين سوى في مناسبة وحيدة حظرت إثر مخالفة نفذها مودريتش مرفوعة ارتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسه نحو المرمى، لكن إديرسون كان حاضرا وردها ببراعة.

الحارس البرازيلي تألق مرة أخرى وأبعد قذيفة كروية أطلقها البديل أوريلين تشواميني في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة التي استمر فيها التعادل سيد الموقف، ويتأجل الحسم بذلك إلى الأسبوع المقبل حيث يتوجه الريال إلى مدينة مانشستر لخوض مواجهة الإياب على ملعب "الاتحاد".

ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الأربعاء، الجاران ميلان وإنتر على أرض "سان سيرو" للعب مباراة النصف النهائي الآخر في مواجهة إيطالية خالصة.