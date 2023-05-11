إنتر يهزم ميلان بثنائية في موقعة "جوزيبي مياتزا" الأوروبية

هزم إنتر ميلان جاره ميلان بثنائية في موقعة "جوزيبي مياتزا" الأوروبية ضمن ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا "شامبيونزليغ".

انتصر إنتر ميلان الإيطالي على مواطنه وجاره ميلان بهدفين نظيفين، الأربعاء، في مباراة أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا" لحساب ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".

مارس الإنتر ضغطا عاليا في مناطق الميلان ونجح في افتتاح باب التسجيل مُبكرا إثر ركلة زاوية نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو ومرت الكرة من الجميع لتجد البوسني إيدين جيركو الذي تابع الكرة بباطن قدمه في الشباك عند الدقيقة 8.

الإنتر استشعر الحالة الدفاعية الهشة في صفوف خصمه وهاجم بكثافة ليتمكن من إضافة هدف ثان بعد 3 دقائق فقط من كرة مررها دي ماركو إلى الأرميني هنريك مخيتريان الذي انسل داخل منطقة جزاء الميلان وسدد عن يمين مايك ماينان.

واستمر الإنتر في سيطرته وسط غياب تام لأي ردة فعل للميلان، وكاد تشالهان أوغلو أن يبتعد بالنتيجة لفريقه عندما سدد كرة قوية تصدى لها القائم الأيسر في الدقيقة 16، ثم أضاع مخيتريان فرصة أخرى خطرة بغرابة شديدة.

في الشوط الثاني دخل الميلان بشكل مُغاير وبدأ بالبحث عن التعويض بمحاولات شكلت خطورة كبيرة على مرمى أندريه أونانا، أبرزها كرة البرازيلي ميسياس وتصويبة ساندرو تونالي التي ردها القائم الأيمن في الدقيقة 63.

اندفاع ميلان الهجومي جعل الإنتر يتجنب المغامرة ويلجأ إلى تحصين مناطقه مع الاعتماد على المرتدات التي لم تأتِ بأي جديد، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية بانتصار مُريح لكتيبة سيموني إنزاغي.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان الأسبوع المقبل على نفس الملعب لخوض مواجهة الإياب في مهمة ستكون صعبة جدا على ميلان الذي بات يحتاج للفوز بفارق هدفين أو أكثر لتجنب الإقصاء من المسابقة القارية التي يحمل لقبها 7 مرات.