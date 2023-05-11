"ألتراس" سان جيرمان يقاطعون المباريات وسط خلاف مع النادي

قال ألتراس باريس سان جيرمان، الأربعاء، إن خطوة مقاطعة مباريات الفريق حتى إشعار آخر لا تشمل فقط فريق الرجال، ولكن أيضًا فريق السيدات وفريق كرة اليد.

في بيان عقب اجتماع غير مثمر مع مسؤولي النادي، قال ألتراس باريس سان جيرمان إن "الأحداث الأخيرة وحالة علاقتنا المشتركة مع الإدارة تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد الذي يحتمل أن يحافظ على مستقبل مشترك".

يتبقى لباريس سان جيرمان، الساعي للفوز بلقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي أربع مباريات فقط هذا الموسم من بينها اثنتان في ملعب بارك دي برينس. ويتصدر الدوري بفارق ست نقاط عن نادي لانس، صاحب المركز الثاني.

ساهم فشل النادي المدعوم من قطر في الفوز بدوري أبطال أوروبا على الرغم من الاستثمار الضخم لتجنيد أكبر نجوم اللعبة في تدهور العلاقة مع الألتراس.

احتج بعض المشجعين، مؤخرا، أمام مقر إقامة اللاعب البرازيلي الدولي نيمار خارج باريس، وهي خطوة وصفها المدرب كريستوف غالتييه بأنها "خارجة عن نطاق السيطرة وخطيرة". كما عبروا عن إحباطهم تجاه ليونيل ميسي، الذي من المرجح أن يرحل عن باريس سان جيران.