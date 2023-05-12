كأس الملك سلمان للأندية 2023: الشباب إلى دور المجموعات

ينضم الشباب إلى المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها مواطنه النصر والزمالك المصري والفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

بلغ نادي الشباب السعودي دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم بفوزه على تشرين السوري 3-1، الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إياب تصفيات الدور الثاني.

وسجل ثلاثية الشباب أحمد عبده (17 و75) والبرازيلي كارلوس جونيور (37 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف تشرين الوحيد أحمد حاتم (90+3).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب نفسه، الأحد، انتهت بالتعادل 1-1.

وسينضم الشباب إلى المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها مواطنه النصر والزمالك المصري والفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

وكان الشباب الأفضل على الرغم من إراحته لعدد من عناصره الأساسية، ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة عبده الذي استقبل كرة عرضية بصدره ولعبها مقصية قوية داخل المرمى (17).

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها جونيور بنجاح على يمين الحارس أحمد مدنية (37).

وأضاع الشباب هدفا ثالثا عندما تهيأت الكرة أمام الغابوني آرون بوبندزا أمام المرمى، لكنه لعبها سهلة بين أحضان الحارس مدنية (45).

وواصل الشباب أفضليته في الشوط الثاني على الرغم من تحسن أداء تشرين، وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثالث عندما تابع عبده كرة عرضية داخل المرمى (75).

وأهدر عبده فرصة تسجيل الهاتريك عندما ارتقى لكرة عرضية وتابعها بجانب القائم (80).

ونجح تشرين في تسجيل هدفه الوحيد عندما سدد حاتم كرة أرضية على يمين الحارس الكوري كيم سيونغ.