أليغري: بوغبا يتقدم لكنه ليس جاهزا لمباراة كاملة

منذ تعافيه من إصابة في العضلة المقرّبة، في آذار/مارس، خاض بوغبا سبع مباريات بمعدل 25 دقيقة كحد أقصى.

يتقدّم لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، على الصعيد البدني لكنه ليس جاهزا بعد لخوض مباراة كاملة، بحسب ما قال مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري السبت.

شارك اللاعب الدولي البالغ 30 عاما في عدة مباريات منذ نحو شهر، وبات دخوله منتظما إثر تعافيه في شباط/فبراير بعد جراحة في ركبته ثم إصابة عضلية أخرى في آذار/مارس.

وقال أليغري عشية مواجهة كريمونيزي في المرحلة 35 من الدوري المحلي (سيري أ) "يتقدّم من الناحية الجسدية. خاض 25 دقيقة جيدة (ضد إشبيلية الإسباني في نصف نهائي يوروبا ليغ الخميس). عندما ينتقل اللعب إلى منطقة الفريق الخصم، يصبح لاعبا استثنائيا".

وتابع أليغري "لكنه بحاجة للمباريات كي يستعيد لياقته، وهو يعرف ذلك، لقد تحدثنا غالبا. في الوقت الراهن، الأهم أن يصبح جاهزا، لمدة نصف ساعة. من خلال اللعب كل ثلاثة أيام، يصعب أن يستعيد لياقته لخوض مباراة كاملة".

ومنذ تعافيه من إصابة في العضلة المقرّبة، في آذار/مارس، خاض بوغبا سبع مباريات بمعدل 25 دقيقة كحد أقصى.

وغاب عن بداية الموسم ومونديال قطر 2022، بسبب إصابة في ركبته خلال فرة التحضير الصيفية. خضع لجراحة مطلع أيلول/سبتمبر ولم يخض مباراته الأولى مع يوفنتوس الذي عاد إلى صفوفه الصيف الماضي بعد ست سنوات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، سوى في شباط/فبراير.