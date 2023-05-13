الأهلي يهزم الترجي ويقترب من نهائي أبطال إفريقيا

هزم الأهلي الترجي واقترب من نهائي أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة على الملعب الأولمبي برادس في ذهاب نصف النهائي.

خرج الأهلي المصري بانتصار كبير من أرض مضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

افتتح الجنوب إفريقي بيرسي تاو باب التسجيل للأهلي مبكرا عندما استقبل كرة من عبد المنعم كهربا بتسديدة قوية استقرت داخل المرمى عند الدقيقة 8.

وواصل بيرسي تألقه في الملعب الأولمبي بمدينة رادس، ليمنح فريقه هدفا ثانيا غاية في الروعة أحرزه في الدقيقة 55 حين اخترق من الجهة اليمنى ثم توغل وسدد من زاوية صعبة عن يسار الحارس صدقي الدبشي.

واستغل الأهلي حالة الضياع في صفوف الترجي وعزز تقدمه بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 75 سجله عبد المنعم كهربا بصناعة من حسين الشحات.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان، يوم الجمعة المقبل، لخوض مباراة الإياب بحظوظ أكبر لفريق الأهلي الذي سيلعب على أرضه وبين جماهيره.