لاتسيو يفرط بنقطتين ثمينتين بتعادل مخيب مع ليتشي

فرّط لاتسيو بنقطتين ثمينتين بتعادل مخيب مع ليتشي بهدفين لمثلهما في افتتاح مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

سقط لاتسيو في فخ التعادل أمام ضيفه ليتشي بهدفين لمثلهما، الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

تقدم لاتسيو أولا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 34 بعد تمريرة من الإسباني لويس ألبيرتو، ثم عادل ليتشي الكفتين عند الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع لزمن الشوط الأول عبر الفرنسي ريمي أودين.

وعقب 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني قلب ليتشي الأمور لمصلحته بهدف ثان حمل توقيع أودين أيضا، قبل أن يتمكن لاتسيو من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من وقت المباراة الضائع بأقدام الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

بهذا رفع لاتسيو رصيده إلى 65 نقطة حافظ بها على موقعه في المركز الثالث مؤقتا، في حين أصبح لدى ليتشي 32 نقطة في المركز السادس مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مناطق الخطر.