الجزائري محرز يحقق رقما فريدا في البريمييرليغ

تعتبر هذه المرة الأولى التي يصنع فيها محرز أهدافا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حسبما قالت شبكة "سكواكا".

ساهم النجم الجزائري، رياض محرز، في فوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراته أمام إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير.

ومرر محرز كرة الهدف الأول لفريقه الذي أحرزه اللاعب إلكاي غوندوغان بعد تسديدة دخلت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصنع فيها محرز أهدافا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حسبما قالت شبكة "سكواكا".

ويتصدر السيتي لائحة ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته أمام برايتون بثلاثية دون مقابل.

وبات السيتي على بعد فوز واحد من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ستة مواسم.