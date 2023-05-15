باير ليفركوزن يتعاقد مع مدافع بنفيكا غريمالدو في صفقة انتقال حر

أعلن نادي باير ليفركوزن، الذي وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ضم ظهير بنفيكا الأيسر أليخاندرو غريمالدو في صفقة انتقال حر عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، حسبما أعلن النادي الألماني، اليوم الإثنين.

لعب الإسباني غريمالدو، البالغ من العمر 27 عاما، دورا رئيسيا في مسيرة بنفيكا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر 5-3 في مجموع المباراتين أمام إنتر ميلان، الشهر الماضي.

وقال العضو المنتدب للرياضة في ليفركوزن، سيمون رولفيس، إن "المفهوم الطموح للنادي فيما يتعلق بالأعوام القادمة" لعب دورا في إقناع غريمالدو بالتوقيع.

ويلعب ليفركوزن مع روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس. وكان روما قد فاز في مباراة الذهاب بنيتجة 1-0.

ويحتل ليفركوزن المركز السابع في الدوري الألماني بعد صعوده في الترتيب في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو الذي تم التعاقد معه في تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان الفريق يحتل المركز قبل الأخير.