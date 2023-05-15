برشلونة يتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

تُوّج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني عقب فوزه على إسبانيول بأربعة أهداف لإثنين ضمن منافسات الجولة 34.

حسم برشلونة رسميا فوزه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، الأحد، بتغلبه على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لإثنين ضمن منافسات الجولة 34.

صبغ برشلونة "ديربي كتالونيا" بألوانه منذ البداية ونجح في التقدم مُبكرا بهدف أحرزه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 11 بعد عرضية من المدافع أليكس بالدي.

ولم ينتظر برشلونة كثيرا حتى أضاف الهدف الثاني عبر بالدي الذي تابع كرة مرفوعة من زميله بيدري بباطن قدمه داخل شباك إسبانيول عند الدقيقة 20.

وحاول أصحاب الأرض التدارك في دقائق الشوط الأول الأخيرة غير أن ليفاندوفسكي صعب المهمة على خصمه بتوقيعه على هدف ثالث مستغلا تمريرة رائعة من البرازيلي رافينيا في الدقيقة 40.

وواصل برشلونة أفضليته في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف رابع إثر كرة أخرى جميلة من الهولندي فرينكي دي يونغ وصلت إلى المدافع الفرنسي جيوليس كوندي ليضعها برأسية ذكية في الشباك عند الدقيقة 53.

بعد الهدف الرابع انخفض أداء برشلونة بشكل واضح، الأمر الذي منح إسبانيول الفرصة لإحراز هدفين حملا توقيع كل من، خافي بوادو وخوسيلو في الدقيقتين 73 و90+2.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل نهاية الموسم بـ4 جولات، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر.

وبهذا بات في خزائن برشلونة 27 لقب على مستوى الدوري الإسباني، كثاني أكثر المتوجين بعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ35 لقبا.