بوغبا يغيب عن الملاعب نحو 3 أسابيع بسبب الإصابة

يغيب لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، بين أسبوعين وثلاثة أسابع عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة، في فخذه الأيسر مساء الأحد، حسب ناديه يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كشفت الفحوص التي أجريت للاعب بوغبا، صباح اليوم الإثنين، في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى "العضلة اليمنى من الفخذ الأيسر".

ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب يمتد بين "15 و20 يوما" حسب ما أوضح مصدر في النادي.

ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 حزيران/ يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجددا مع فريق السيدة العجوز.

وقد يكون بوغبا جاهزا في معسكر منتخب فرنسا المقبل في حزيران/ يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

ولم يكن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق محظوظا في مشاركته الأولى كأساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الإصابة بعد 23 دقيقة فقط من نزوله، الأحد، ضد كريمونيزي في الدوري المحلي (سيري أ). وترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.

بعد عودته الصيف الماضي من يونايتد، عاش جحيم الإصابات أولا في ركبته اليمنى، في تموز/ يوليو، أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع أيلول/ سبتمبر، أبعدته عن مونديال قطر 2022.

أصيب في آذار/ مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجيا، منتصف نيسان/ أبريل، قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.