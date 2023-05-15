لابورتا: برشلونة سيفعل المستحيل لإعادة ميسي

قال لابورتا لمحطة تلفزيون كاتالونيا العامة الإقليمية "تي في 3": "لقد تحدثت إلى ليو بطريقة ما لإعادة تصويب الموقف الذي حدث، والذي اضطررت فيه إلى وضع النادي في المقدمة على حساب كل شيء، حتى

قال رئيس برشلونة، خوان لابورتا، إن النادي "سيبذل قصارى جهده" لإعادة نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

ومن المقرر أن يغادر ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف عندما ينتهي عقده ويأمل برشلونة المتوّج بطلا للدوري الإسباني في استعادة هدافه التاريخي، على الرغم من الاهتمام القوي من السعودية.

وأشار لابورتا إلى أنه تحدث مع ميسي لمحاولة استعادة العلاقة بينهما التي تضررت عندما غادر "كامب نو" في عام 2021.

وأراد ميسي البقاء في برشلونة لكن النادي لم يتمكن من الاحتفاظ به بسبب ديونه التي زادت عن مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وقال لابورتا لمحطة تلفزيون كاتالونيا العامة الإقليمية "تي في 3": "لقد تحدثت إلى ليو بطريقة ما لإعادة تصويب الموقف الذي حدث، والذي اضطررت فيه إلى وضع النادي في المقدمة على حساب كل شيء، حتى هو أفضل لاعب في العالم".

وتابع "الحقيقة هي أنها كانت محادثة عاطفية للغاية، ممتعة للغاية، وقد أرسلنا رسائل لبعضنا البعض مؤخرًا، لقد هنأته على كأس العالم".

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد فوز برشلونة 4-2 على إسبانيول لينتزع رسميًا لقب الدوري الإسباني، تحدث لابورتا على تويتش "سنبذل قصارى جهدنا" للتعاقد مع ميسي.

ولكن في حديثه إلى قناة "تي في 3"، كان لابورتا أكثر حذرا. إذ اعتبر أنّ ميسي هو "لاعب في باريس سان جيرمان وما سنفعله هو تحسين الفريق في جميع المجالات، لقد عملنا بالفعل على ذلك".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الإساءة لي التحدث عن هذه الأسئلة حول ليو، لأنه ينتمي إلى فريق مثل باريس سان جيرمان، وعلينا الانتظار حتى نهاية الموسم، حتى ينتهي عقده، وبعد ذلك يمكننا التحدث بهدوء أكثر حول هذا الأمر".

لكن لابورتا قال إنه على الرغم من العرض المادي الضخم من الشرق الأوسط والمقدّر بـ400 مليون دولار في الموسم يمكن لبرشلونة المنافسة على توقيع ميسي "مع كل الاحترام للسعودية، برشلونة هو برشلونة، وهو بيته".

وتابع "يمكننا منافسة الجميع. التاريخ يدعمنا، والمشاعر قوية للغاية، ولدينا 400 مليون معجب حول العالم أيضًا".

ويحتاج برشلونة إلى توفير أكثر من 200 مليون يورو (218 مليون دولار) من المدخرات أو مداخيل جديدة كي يتمكن من العمل دون قيود بموجب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.