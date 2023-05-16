محمد صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على ليستر

هزم ليفربول ليستر سيتي ووضعه على حافة الهبوط بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

زاد ليفربول من متاعب مضيفه ليستر سيتي بعدما غلبه بثلاثة أهداف دون رد، الإثنين، في ختام مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

جاء هدف ليفربول الأول من كرة أرسلها محمد صلاح مرفوعة تجاوز المدافعين لتصل إلى كورتيس جونس الذي أودعها المرمى بسهولة في الدقيقة 33.

وأضاف "الريدز" الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط بفضل تعاون جديد بين النجم المصري صلاح ولاعب الوسط جونس أنهاه الأخير بتسديدة رائعة استقرت داخل الشباك.

وحسم المدافع أليكس أرنولد النتيجة نهائيا لصالح ليفربول بهدف ثالث أحرزه عند الدقيقة 71 من ركلة حرة غير مباشرة نفذها بطريقة جميلة عن يسار الحارس دانيال إيفرسن.

بهذا حقق ليفربول انتصاره السابع تواليا ورفع رصيده إلى 65 نقطة تضعه في المركز الخامس، أما ليستر سيتي فقد تجرع مرارة الهزيمة رقم 22 وظل بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ30 نقطة، مقتربا بشكل كبير من الهبوط ومغادرة الدوري الممتاز.