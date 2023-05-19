باريس سان جيرمان يحسم مصير ماركينيوس

قال ماركينيوس "أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد العقد، لكنني أيضًا فخور جدًا. إنها لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء جميلة معًا في السنوات القادمة".

أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، الجمعة تمديد عقد قائده قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس حتى عام 2028.

وقال النادي في بيان "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده. سيواصل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا والفريق الأزرق والأحمر مغامرتهما معًا حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

ووصل البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية عام 2013 في سن الـ19 قادمًا من روما الإيطالي.

وقال رئيس الفريق، القطري ناصر الخليفي "أتذكره عندما انضم للنادي وهو في التاسعة عشر من عمره. منذ اليوم الأول أظهر تفانيًا كبيرًا وروحًا للفوز وكان دائمًا يناضل من أجل قميص باريس سان جيرمان".

من جهته كشف ماركينيوس "أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد العقد، لكنني أيضًا فخور جدًا. إنها لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء جميلة معًا في السنوات القادمة".

وحقق ماركينيوس لقب الدوري 7 مرات مع الفريق الباريسي وبات قريبًا من الثامن مع ابتعاد سان جيرمان بفارق ست نقاط عن لنس قبل ثلاث مراحل من النهاية.

كما توج بلقب الكأس المحلية ست مرات، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا عام 2020 خلف بايرن ميونخ الألماني.