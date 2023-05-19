بطولة فرنسا للتنس: شفيونتيك تقول إن إصابة الفخذ التي لحقت بها "ليست خطيرة"

أعلنت لاعبة كرة المضرب (تنس) البولندية إيغا شفيونتيك، الخميس، عن أن الإصابة بالفخذ الأيمن التي أجبرت المصنفة الأولى على التوقف خلال ربع نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة "ليست خطيرة".

تعين على شفيونتيك التوقف عن اللعب خلال المجموعة الثالثة أمام بطلة ويمبلدون إلينا رياباكينا في مباراة، مساء الأربعاء.

وقالت شفيونتيك إنه "شعرت بالألم في فخذي الأيمن. كان ذلك مفاجئا للغاية. في البداية لم أعلم فعلا ما إذا كانت خطيرة أم لا. وأجرينا فحصا بعدها. الأمر غير خطير، لذا أنا واثقة إلى حد كبير من عودتي قريبا".

ستستهدف شفيونتيك العودة لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة، والثانية لها على التوالي، عندما تبدأ خلال 10 أيام.

وأضافت شفيونتيك "لأكون مستعدة لرولان غاروس، أحتاج للتعافي الآن. سأخلد يومين للراحة.. منذ شتوتغارت، لم أتمكن حقا من التعافي بسبب الجدول المزدحم،" في إشارة للبطولة التي أقيمت في ألمانيا، الشهر الماضي.

فازت شفيونتيك ببطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022. وحققت أيضا لقبين في بطولة روما ورقما قياسيا بالفوز في 14 مباراة على التوالي في نفس بطولة إيطاليا.

كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الثالثة عندما توقفت شفيونتيك عن اللعب بعد أكثر من ساعتين من بدء المباراة. وفازت في المجموعة الأولى 6-2 قبل أن تفوز رياباكينا بالمجموعة الثانية 7-6.

أثناء لعب الشوط الثاني من المجموعة الثانية، أمسكت شفيونتيك بركبتها اليمنى بعد تغيير الاتجاهات عدة مرات خلف الخط. وطلبت استراحة طبية وهي تغالب دموعها بعد المجموعة وغادرت الملعب. وعند عودتها، كان الجزء العلوي من فخذها الأيمن مضمدا، وبعد أربع حركات أخرى، توقفت عن اللعب.