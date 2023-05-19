سلة.. تجديد استبعاد روسيا وبلاروسيا من المسابقات الأوروبية

أندية البلدين لن تتمكن من المشاركة في كأس فيبا أوروبا، والدوري الأوروبي للسيدات، والدوري الأوروبي، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" مواصلة استبعاد الأندية الروسية والبلاروسية من المشاركة في مسابقاته الأوروبية لموسم 2023-2024.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد، الخميس، أنه اتخذ عددا من القرارات عقب اجتماع مجلس إدارته في مدينة ميونخ الألمانية.

وبموجب القرارات، ستستمر في 2023-2024 العقوبة المفروضة على أندية البلدين الموسم الماضي، التي تمنعها من المشاركة في أنشطة الاتحاد الأوروبي للعبة جراء الحرب المستمرة بين روسيا المدعومة من بلاروسيا ضد أوكرانيا.

وعليه، لن تتمكن أندية روسيا وبلاروسيا من المشاركة في بطولات؛ كأس فيبا أوروبا، والدوري الأوروبي لكرة السلة للسيدات، والدوري الأوروبي.