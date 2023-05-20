أنشيلوتي: ريال مدريد ضمن لي البقاء حتى نهاية العقد

عندما سئل عما إذا كان حصل على ضمان بأنه يمكنه القيام بذلك من قبل النادي، أجاب أنشيلوتي قائلا "نعم".

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، السبت، إن النادي الملكي ضمن له البقاء حتى نهاية عقده.

جاءت تصريحات أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة الريال وفالنسيا ضمن الدوري الإسباني والمقررة الأحد.

وقال المدرب الإيطالي "أعتقد أن الجميع الآن يعرف وضعي جيدا، لدي عقد حتى 30 حزيران/ يونيو 2024 وأريد الوفاء به".

وعندما سئل عما إذا كان حصل على ضمان بأنه يمكنه القيام بذلك من قبل النادي، أجاب أنشيلوتي قائلا "نعم".

وتعليقا على خروج الريال من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 خلال الأسبوع الماضي، قال أنشيلوتي "كانت مباراتنا الأخيرة سيئة، سيئة للغاية، نحن نعرف كل شيء مؤلم بشأن ذلك".

ويتنافس ريال مدريد حاليا مع أتلتيكو مدريد على المركز الثاني في الليغا بعدما حسم برشلونة اللقب بالفعل حتى مع تبقي بعض المباريات.

وحول مواجهة فالنسيا، قال أنشيلوتي "في هذين اليومين، نحاول في النهاية استعادة المشاعر الجيدة التي كانت لدينا، وغدا هي فرصة لنا لتصحيح الأمر، لأن هدفنا الآن هو إنهاء الموسم بشكل جيد بهذه المباريات الأربع المتبقية، ابتداء من الغد. نحن نواجه فريقا نعلم أنه سيقاتلنا بكل قوته".