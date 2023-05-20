لامبارد: حاولت ضم هالاند إلى تشيلسي

كشف لامبارد أنه حاول التعاقد مع المهاجم النرويجي خلال فترته الأولى كمدرب لتشيلسي وكان حريصا على ذلك.

كشف مدير تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، عن خططه السابقة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند.

وجاءت تصريحات لامبارد خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة تشيلسي والسيتي المقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز مهاجم السيتي 36 هدفا في البريمييرليغ هذا الموسم، وهو نفس الرقم الذي سجله تشيلسي إجمالا خلال الموسم.

وكشف لامبارد أنه حاول التعاقد مع المهاجم النرويجي خلال فترته الأولى كمدرب لتشيلسي وكان حريصا على ذلك.

وأوضح قائلا "هالاند لديه أرقام وإحصائيات رائعة حول ما يقدمه، أعلم أن تشيلسي حاول جلبه، ولكن هذه قصة أخرى. فأنا أكن احتراما كبيرا لهذا اللاعب. لقد حاولت إحضاره إلى تشيلسي في المرة الأولى التي كنت فيها هنا، وكنت حريصا حقا على ضمه. وهذا لم يحدث. لكن مستواه في تلك المرحلة كان واضحا جدا".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان هالاند سيقرر المجيء إلى هنا على أية حال. لكنني من كبار المعجبين به...من وجهة نظرنا، سأدافع بالتأكيد عن فكرة احتمال ضم هالاند".