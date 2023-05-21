عودة ميسي إلى برشلونة "تعتمد على شيء واحد"!

من المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، بينما يرفض تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى الآن.

ميسي (أ ب)

قال نائب رئيس برشلونة الإسباني، رافا يوستي، إن الفريق يرغب في عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر يوستي في تصريحات أوردها خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على "تويتر": "أحب عودة ميسي، وبالطبع الأمر يعتمد على قراره".

وأضاف "نأمل أن يكون ميسي هنا في الموسم القادم".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، بينما يرفض تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى الآن.

وارتبط اسم ميسي بقوة بالعودة إلى صفوف برشلونة، رغم وجود عرض فلكي على طاولته من جانب الهلال السعودي.

وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن الهلال رفع عرضه إلى ميسي، ليشمل حصوله على راتب سنوي يقدر بنصف مليار يورو.

وبذلك، يتفوق الهلال على برشلونة الذي يحاول جاهدا إعادة ميسي إلى ملعب "كامب نو"، بعد عامين فقط من رحيله.