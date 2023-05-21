غوارديولا.. ثاني مدرب يحقق لقب البريمييرليغ في 3 مواسم متتالية

وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا اللقب هو "خامس بريمييرليغ" لمانشستر سيتي، تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.

غوارديولا (أ ب)

ضمن مانشستر سيتي تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك للموسم الثالث على التوالي والمرة التاسعة في مسيرته، عقب خسارة مطارده آرسنال أمام نوتنغهام فورست بهدف مقابل لا شيء أمس، السبت.

وبقي رصيد آرسنال عند 81 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن السيتي مع تبقي مباراة للأول مقابل 3 للأخير.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا اللقب هو "خامس بريمييرليغ" لمانشستر سيتي، تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.

وأشارت إلى أن غوارديولا بات ثاني مدرب في تاريخ المسابقة يحقق اللقب في 3 مواسم متتالية، بعد السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس"، أن غوارديولا خاض 14 موسما كمدرب في 3 دوريات مختلفة (الإسباني، الألماني، الإنجليزي)، وحقق فيها 11 لقبا.