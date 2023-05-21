يوفنتوس مهدد بخصم نقاط كثيرة من رصيده

"المدعي العام عاقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة، لكنه ينتظر أن يخصم 12 أو 13 نقطة من رصيده في الدوري، وهو ما قد يتم الكشف عنه غدا".

تهدد عقوبة خصم نقاط كثيرة فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الجاري، وذلك على خلفية قضية المكاسب الرأسمالية.

وقد يتلقى يوفنتوس العقوبة غدا، الإثنين، ما يهدد بغيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم؛ حسبما أورد موقع "توتو ميركاتو ويب".

وأضاف أن "المدعي العام عاقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة، لكنه ينتظر أن يخصم 12 أو 13 نقطة من رصيده في الدوري، وهو ما قد يتم الكشف عنه غدا".

ويحتل اليوفي المركز الثاني في الكالتشيو برصيد 69 نقطة، ويحتاج إلى الفوز أمام إمبولي مساء غد، من أجل ضمان التأهل رسميا لدوري الأبطال.

وحال نجح البيانكونيري في الفوز على إمبولي، سيوسع الفارق مع صاحب المركز الخامس (ميلان) إلى 8 نقاط، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية المسابقة.