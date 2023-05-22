خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتبخر لحاقه بدوري أبطال أوروبا

يملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على العقوبة جديدة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران/يونيو المقبل.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان/أبريل الماضي، ما يصعب مهمته في حجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي وسيتراجع فريق "السيدة العجوز" بسببها من المركز الثاني إلى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويخوض يوفنتوس مساء الإثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي لجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتا إلى بيانكونيري في نيسان/أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على العقوبة جديدة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران/يونيو المقبل.