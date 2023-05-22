سان جيرمان يقترب من درع الدوري الفرنسي

اجتاز الفريق الباريسي سان جيرمان عقبة أوكسير بهدفين لواحد في إطار منافسات الجولة 36 من "ليغ آ".

وضع باريس سان جيرمان يدا على درع الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أوكسير بهدفين لهدف، الأحد، في إطار منافسات الجولة 36 من "ليغ آ".

بدأ الباريسي المباراة بقوة وتقدم بهدف مُبكر جاء في الدقيقة 6 من تمريرة للإسباني فابيان رويز وصلت إلى كيليان مبابي الذي تلاعب بدفاع أوكسير قبل أن يضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وبعد دقيقتين فقط أضاف سان جيرمان الهدف الثاني حين استلم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، كرة على مشارف منطقة الجزاء مررها بالعرض إلى مبابي ليُسددها الأخير مباشرة في الشباك.

وفي عكس مجريات اللعب سجل أوكسير هدفا قلص به الفارق عند الدقيقة 51 عبر المالي، لاسين سينايكو، الذي انفرد وسدد كرة قوية فشل الحارس جانلويجي دوناروما في التصدي لها.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أوكسير عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وبات سان جيرمان بحاجة إلى نقطة واحدة من مبارتين لكي يُتوج رسميا باللقب رسميا، إذ يبتعد أبناء المدرب كريستوف غالتييه بفارق 6 نقاط +16 هدفا عن مطاردهم لانس الذي ينتظر شيء أشبه بالمعجزة لخطف اللقب من حديقة الأمراء.