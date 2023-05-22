فالنسيا ينعش آماله بالبقاء بين الكبار بانتصار على ريال مدريد

أنعش فالنسيا آماله بالبقاء بين الكبار بانتصار على الريال بهدفٍ دون رد ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

حصد فالنسيا ثلاث نقاط غالية بفوزه في معقله "المستايا" على ريال مدريد بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

أظهر فالنسيا رغبة كبيرة في تحقيق انتصار يكسر به العقدة أمام فريق لم يتغلب عليه منذ 14 عاما، حيث يعود أخر فوز "للخفافيش" على الريال إلى أيار/ مايو من عام 2009.

واستطاع فالنسيا أن يُسجل هدفه الأول والوحيد من كرة سددها الهولندي، غاستن كلويفرت، تدخل مدافع الريال إدير ميليتاو بقدمه وأبعدها لترتد إلى دييغو لوبيز الذي وضعها داخل المرمى في الدقيقة 33.

ولعب حارس مرمى فالنسيا، جيورجي مامارداشفيلي، دورا كبيرا في بقاء النتيجة كما هي حتى النهاية بعدما تألق في التصدي لأكثر من فرصة خطرة صنعها الريال من خلال تحركات البرازيلي رودريغو ومواطنه فينيسيوس جونيور الذي طُرد عند الدقيقة السابعة من الوقت البدل ضائع لاعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

وأنعش فالنسيا آماله في البقاء بين أندية النخبة الإسبانية بوصوله إلى النقطة 40 مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مناطق الخطر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث متأثر بفوز جاره الأتلتيكو على أوساسونا بثلاثية نظيفة.