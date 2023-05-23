أنشيلوتي: بروتوكول العنصرية الخاص بكرة القدم "عفا عليه الزمن"

يتضمن بروتوكول الاتحاد الدولي المكون من ثلاث خطوات إيقاف المباراة مؤقتًا حتى يتم إصدار إعلان بالملعب يطالب فيه بوقف الانتهاكات العنصرية، وهو ما حدث في "ميستايا".

قال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء إن بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بالعنصرية "عفا عليه الزمن" بعد أن تعرّض المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإساءة من قبل جماهير فالنسيا.

وتعرض المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا لإساءات عنصرية في ملعب "ميستايا" الأحد في الدوري الإسباني، حيث ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة مشجعين ضالعين في هذه الأعمال الثلاثاء.

كما قام الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا بتنشيط بروتوكول العنصرية بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة مع المشجعين، وأشار بيده إلى شخص رآه يسيء معاملته.

ويتضمن بروتوكول الاتحاد الدولي المكون من ثلاث خطوات إيقاف المباراة مؤقتًا حتى يتم إصدار إعلان بالملعب يطالب فيه بوقف الانتهاكات العنصرية، وهو ما حدث في "ميستايا".

الخطوة الثانية، بعد أي إساءة أخرى، هي إخراج اللاعبين مؤقتًا من الملعب والخطوة الثالثة، إذا استمرت الهتافات العنصرية، هي إيقاف المباراة وإعطاء الخصم ثلاث نقاط.

وعلّق أنشيلوتي للصحافيين "البروتوكول عفا عليه الزمن".

وأضاف "كان لا بد من تطبيق البروتوكول عندما وصلت حافلة الفريق إلى الاستاد لأن الشتائم بدأت هناك".

وتابع "قبل ساعتين من المباراة، لم تكن حالة منفردة - قال شخص من فالنسيا إنها كانت - بالتأكيد، لم يكن هناك 46 ألف شخص ولكن لم يكن واحدًا أو اثنين".

وظهرت مقاطع فيديو، الإثنين، لجماهير فالنسيا وهم يهتفون "فينيسيوس أنت قرد"، عند وصول فريق ريال مدريد إلى "ميستايا".

وتابع أنشيلوتي "البروتوكول يجب أن يبدأ هناك".

وأردف "إذا بدأ البروتوكول في الدقيقة 70، فلقد ارتكبت خطأ. يجب أن يبدأ قبل ساعتين من المباراة، ثم خلال المباراة. لقد عفا عليها الزمن، نعم".