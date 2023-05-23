إمبولي يُعمق جراح يوفنتوس ويُكبده خسارة قاسية

عمّق إمبولي جراح يوفنتوس وكبده خسارة قاسية بأربعة أهداف لواحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

حقق إمبولي فوزا تاريخيا على ضيفه يوفنتوس بأربعة أهداف لواحد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

دخل يوفنتوس المباراة بعد دقائق فقط من إعلان المحكمة الرياضية الإيطالية تجديد العقوبة على الفريق وخصم 10 نقاط من رصيده في ما يُعرف بقضية المكاسب الرأسمالية غير المشروعة.

وظهر لاعبو يوفنتوس متأثرين بشكل واضح بالعقوبة، الأمر الذي استغله إمبولي ليفرض أفضليته ويأخذ الأسبقية بهدف أول جاء في الدقيقة 18 بأقدام فرانشسكو كابوتو من علامة الجزاء.

ولم تمض سوى 3 دقائق فقط حتى اهتزت شباك يوفنتوس بهدف ثان سجله سبيستيان لوبيرتو إثر ركلة زاوية فشل دفاع الضيوف في التعامل معها.

يوفنتوس واصل حالته السيئة في الشوط الثاني واستقبل هدفا ثالثا في الدقيقة 47 بعد خطأ ساذج من المدافع البرازيلي، أليكس ساندرو، استغله اكبا اكبرو وخطف الكرة قبل أن يُمررها إلى كابوتو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها شباك تشيزني.

وعرفت الدقيقة 85 إحراز البديل، فيدريكو كييزا، هدفا قلص به الفارق ليوفنتوس بصناعة من الفرنسي، أدريان رابيو، لكن بديل إمبولي روبيرتو بيكولي أعاد الأمور إلى ما كانت عليه بتوقيعه على هدف رابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا هبط يوفنتوس من المركز الثاني وأصبح سابعا بـ59 نقطة، في حين رفع إمبولي رصيده إلى 42 نقطة وصعد إلى المركز الرابع عشر.