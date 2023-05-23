اعتقال 7 مشجعين إثر الإساءة العنصرية لفينيسيوس

فتحت الشرطة تحقيقا بارتكاب "جريمة كراهية" ضد الموقوفين، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.

اعتقلت الشرطة الإسبانية 7 أشخاص على خلفية الإساءة العنصرية التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت 4 أشخاص في العاصمة مدريد، و3 في مدينة فالنسيا.

وأضافت "اعتقل 3 رجال في فالنسيا بتهمة السلوك العنصري في المباراة التي جمعت ريال مدريد وفالنسيا، بينما اعتقل 4 آخرين في مدريد على خلفية شنق دمية بقميص فينيسيوس على جسر في العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/ يناير الماضي".

وأشارت إلى أن 3 من بين الموقوفين في مدريد "أعضاء في مجموعة متطرفة من مشجعي أحد الأندية الرياضية في مدريد"، دون الكشف عن اسم النادي.

وفتحت الشرطة تحقيقا بارتكاب "جريمة كراهية" ضد الموقوفين، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا.

وكانت مباراة ريال وفالنسيا التي جرت الأحد قد توقفت عدة دقائق، بعدما رصدت هتافات عنصرية، قال عنها حكم المباراة في تقريره بعد اللقاء إن هتافات "القرد" كانت موجهة إلى اللاعب البرازيلي.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير، عثر على دمية ترتدي قميص فينيسيوس جونيور مشنوقة في اليوم ذاته للمباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

وأثارت حوادث الإساءات العنصرية ضد فينيسيوس غضبا دوليا واسعا، ودفعت نادي ريال مدريد إلى إصدار إدانة صريحة لهذه الوقائع.

ووصف النادي الإسباني في بيان الإساءة لمهاجمه البرازيلي بأنه عمل "عنصري وبغيض ينم عن كراهية الأجانب"، وأعرب عن أمله في أن "تتم معاقبة المسؤولين".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت البرازيل العنصرية ضد فينيسيوس، خلال مباراة بالدوري الإسباني مطلع الأسبوع، وطالبت السلطات الإسبانية باتخاذ إجراء.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مؤسسات الحكومة البرازيلية، بما في ذلك وزارتي الخارجية والرياضة، أن الحكومة "تندد بأشد العبارات الهجمات العنصرية التي يتعرض لها الرياضي البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا وتكرارا في إسبانيا".

واتهمت البرازيل إسبانيا "بعدم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتجنب تكرار هذه الأعمال العنصرية"، كما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني "الليغا" إلى "تطبيق الإجراءات المناسبة" لمواجهة هذه الإساءة.

وكان اللاعب فينيسيوس جونيور قد عبر عن حزنه جراء هذه الممارسات العنصرية، وقال على "تويتر" إن العنصرية "أمر طبيعي في الدوري الإسباني"، محمّلا المسؤولين مسؤولية استمرار هذه الممارسات.

وأضاف فينيسيوس الذي يلعب مهاجما لنادي ريال مدريد منذ 2018 أن تعرضه لهذه الإساءات "لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة".